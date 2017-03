By

【KTSF】

南灣聖荷西市週五早上發生致命車禍,一輛大卡車與一輛Chevrolet Camaro跑車相撞,駕駛跑車的男司機死亡,車內一名幼童彈出車外受傷。

警方於早上7時40分接報,指Park大街夾McEvoy街發生車禍,警員到場後,看到跑車卡在大卡車的拖板下。

駕駛跑車的男司機在車禍中當場不治,車內一名幼童被彈出車外,目前已送院搶救,暫時未知其情況如何。

車禍後,大卡車司機有留在現場協助調查。

這宗車禍是聖荷西市今年第11宗致命車禍,任何人如目擊車禍經過,請聯絡聖荷西市警方,電話:(408) 277-6454。

