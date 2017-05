聖荷西漢駕車與警方追逐 公路棄車奔逃被Prius撞斃

By

南灣聖荷西市一名男子週一晚駕車與警方追逐期間,蓄意駕車撞向警車,並企圖撞向另外多輛汽車,該名男子最後棄車奔逃,在公路上被另一輛汽車撞上死亡。

事發於晚上9時50分左右,聖塔克拉縣警在聖荷西市Commercial街夾北15街的油站,企圖與該名54歲男子對話,但男子駕駛其1998年豐田Avalon汽車後退,撞上一輛警車再絕塵而去。

縣警於是駕車尾隨,期間該名男子曾企圖撞向其他警車。

追逐歷時約16分鐘,縣警通報加州公路巡警接手追截,但在巡警接手前,該名男子突然在101公路Fair Oaks大街附近把車停下,然後跳過公路的中間分隔欄,企圖奔跑越過南行線,但途中被一輛豐田Prius汽車撞上,該名男子在送往醫院後傷重不治。

當局仍在調查事故經過,任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖塔克拉縣警,電話:(408) 808-4500,或致電匿名報案熱線:(408) 808-4431。

