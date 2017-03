By

【KTSF】

南灣聖荷西市週日凌晨發生一宗致命車禍,一名路人被汽車撞倒,送院後傷重不治,肇事司機在車禍後不顧而去。

警方於凌晨12時23分接獲舉報,指Monterey Road夾Stauffer大道有一名男子嚴重受傷,送院後不治。

警方調查後發現,該名男子曾在Monterey Road被汽車撞倒,司機撞人後立即離開現場,至今仍然在逃。

本案是聖荷西市今年第10宗致命交通意外,也是今年第9宗路人被汽車撞死的案件。

任何人如能對車禍提供消息,請聯絡Kelvin Pham探員,電話:(408) 277-4654,或致電匿名報案熱線:(408) 947-7867。

民眾提供的線索如成功協助警方破案,將有機會獲現金報酬。

更多新聞:

涉在Wal-mart停車場駕車撞路人 女司機落網

舊金山華裔老翁過馬路被纜車撞倒 送院搶救不治

佛利蒙華裔女子涉吸毒後駕車撞死人 判囚近7年

舊金山白人青年涉企圖綁架亞裔女童被捕(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。