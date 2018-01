By

【KTSF】

南灣聖荷西市週四清晨發生致命車禍,一名64歲男路人接連被兩輛汽車撞倒,傷重不治。

警方於清晨5時半左右接報,指北First街夾Brokaw路有汽車撞倒路人。

當局稱,該名男子當時在Brokaw路橫過馬路,他當時身穿深色衣服,而且並非在行人過馬路區過馬路。

警方稱,在Brokaw路沿東行的一輛2003年豐田Corolla汽車,右方倒後鏡首先碰到該名男子,導致他跌在地上。

男子當時有受傷,但可以打電話報警求助,就在與警方接線生對話期間,再被第二輛汽車撞倒,男子最後當場不治。

兩名司機都有留在現場協助調查,當局仍在調查車禍有否涉及醉駕。

本案是聖荷西市踏入2018年後首宗涉及路人的致命車禍。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。