【KTSF 郭柟報導】

兩星期前在南灣聖荷西市東部被人刺死的男子,身份證實是63歲亞裔男子Samuel Choi。

死者Choi是聖荷西市居民,他在6月10日早上約9時,在Everglades Avenue 1700號路段,被人刺傷至少一刀,送院搶救8日後不治。

警方呼籲目擊者提供線索,匿名報案熱線:(408) 947-7867。

