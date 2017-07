聖荷西男子涉嫌向多名未成年人士露體被捕

By

南灣聖荷西市一名24歲男子涉嫌兩度在聖他克拉市向名未成年人士露體,上週四被警方拘捕。

疑犯Wellington Potter是於傍晚6時左右,在Homestead路夾Los Padres大道附近被捕,C.W. Haman小學就在附近。

警方稱,疑犯被指曾向路過的兩名女童露體,另外還向一名9歲幼童露體。

發生露體案的現場位於Fresno街夾Alpine大街,疑犯被指呼叫一名9歲幼童走近他的車窗,然後一邊手淫一邊向他露體,疑犯接著駕車離開。

警方接報後,懷疑Potter就是疑犯,他被指於3月至4月期間,在太浩湖地區涉及7宗露體案,受害人的年齡由7歲至15歲不等,其中一人現年30歲。

聖他克拉市警方發現,Potter駕駛一輛白色Volkswagen Jetta汽車,其外型也與太浩湖案件的疑犯相近。

Potter涉嫌觸犯3項露體罪和3項滋擾未滿16歲兒童罪被捕。

而Placer縣警局亦已派員就太浩湖發生的多宗案件向Potter問話。

