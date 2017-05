By

【KTSF 陳令楠報導】

繼舊金山之後,南灣聖荷西公立圖書館亦推出過期歸還物品免罰款的計劃。

圖書館在官網表示,由週一起至本月31號,只要民眾歸還過期的書本、CD及DVD等,無論過期多久,都可以免罰款。

有兩個步驟,先在聖荷西公立圖書館任何一個分館歸還逾期物品,之後親身到圖書館,或致電圖書館要求免罰款。

舊金市公立圖書館今年初推出為期6星期的過期歸還物品免罰款的計劃,免去的罰款超過30萬元,收回近70萬件物件,當中一本書足足遲了100年。

查詢詳情,請瀏覽:https://www.sjpl.org/vayf

