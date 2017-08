By

【KTSF 吳宇彬報導】

南灣聖荷西市推出手機app,讓市民有多一個途徑舉報一些社區問題。

名為My San Jose 的app,讓市民不需要打電話,也可以報告社區的一些問題。

市民目前可以利用這個app,來舉報路面坑洞、塗鴉、丟棄的汽車、街燈損壞和非法傾倒垃圾,市民還可以拍照將照片寄給市府。

還有一項選擇是讓市民提出其他投訴,在推出這個app 之前,市民主要是通過打電話或電郵來向市府報告這些社區內的問題。

市民可以在蘋果和谷歌的app商店下載My San Jose 的app,查詢詳請,請瀏覽:www.SanJoseCA.gov/MySanJose

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。