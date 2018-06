聖荷西市民可網上舉報非法煙花活動

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

國慶日即將來臨,南灣聖荷西市為更有效地取締非法煙花爆竹,用越南語、西班牙語和英語在全市發布了一個反煙花廣告活動,市民可以在網上舉報違法煙花活動。

聖荷西發布了一個新的反煙花廣告活動,標語是”捕捉 點擊 舉報”。

煙花舉報網站sanjoseca.gov/fireworks現在允許上傳鄰居違法放煙花的照片和視頻。

聖荷西去年花費5萬美元向公眾宣傳,提醒市民放煙花是非法的,當中有標語提醒人要”尊重鄰居、退伍軍人和寵物”,但沒有太大效果。

去年7月4日晚上在聖荷西山坡拍攝的視頻顯示 ,不斷有非法煙花在空中燃燒 ,此外,數十人表示錯誤地收到500元的罰單。

事實證明 該市的網站只是受理了投訴,並郵寄出罰單,而沒有進一步調查。

聖荷西消防隊長Mitch Matlow說,隨著越來越多人舉報,和當局的舉報系統不斷改進 ,它的確有威懾作用,現在考慮如何使系統更好的解決問題。

Matlow表示,舉報視頻中的人,必須可以以某種方式識別 ,而舉報人對違法者的信息提供得越多越好,例如姓名、地址等。

聖荷西消防隊長Mitch Matlow說:”可匿名舉報,但我們希望他們提供信息,以便有需要做後續調查,重要的是,我們不希望他們犯險,獲取照片和視頻。”

聖荷西對首次非法放煙花的人罰款500美元。

