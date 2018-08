By

【KTSF】

南灣聖荷西市680號公路週四凌晨發生槍擊案,加州公路巡警(CHP)一度封鎖部分路段調查。

槍擊案發生在凌晨3時左右,在McKee和Berryessa路之間的一段680號公路,受害人中槍後駛離公路並報警。

加州公路巡警到場時,發現車上前座兩邊都有多個子彈洞,司機背部中槍,但沒有生命危險,送院時仍然清醒和有反應。

警方之後關閉Jackson大街至Berryessa路之間的680號公路進行調查,所有行車線在早上6時半左右重開。

