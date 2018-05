By

【KTSF 林佩樺報導】

南灣聖荷西警方破獲一個犯罪幫派,逮捕16名嫌犯,其中11人是青少年。

上星期,聖荷西警方逮捕8名嫌犯,加上今年1月逮捕的8名共16人,其中有11人是青少年,最年輕的只有15歲,大部分為拉美裔,他們總共被控7項搶劫罪,6項騎劫汽車罪,10項竊盜罪,還有致命武器攻擊罪等。

警方呼籲有線索的民眾,撥打(408) 947-7867。

