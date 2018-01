By

【KTSF 崔凱橋報導】

南灣聖荷西警方上週五拘捕12名幫派成員,包括5名未成年人士,他們涉及多宗搶劫案。

警方表示,經過6個月的調查後,在上週五展開大規模行動,出動50多名警員,逮捕12名幫派成員,其中包括7名成人和5名15至17歲的青少年。

警方形容,他們是”暴力的犯罪集團”,並相信這集團自2017年夏季以來,參與了至少30宗搶劫和劫車案,其中一次的搶劫案,受害人更遭他們襲擊至頭部重傷,在犯案時,疑犯亦經常使用偷來的汽車和槍械。

警方在拘捕的過程中,截獲7支槍械、彈藥、電槍、胡椒噴霧,以及盜竊財物,包括一輛失車、現金、電腦等物品。

他們將面臨多項的刑事起訴,目前分別被拘押在Santa Clara縣監獄和縣少年拘留所。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。