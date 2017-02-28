聖荷西水災損失逾7千萬 責任歸屬部門各說各話（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西市Coyote Creek附近，上週因水災而被迫疏散的民眾，大部分目前已可以返回家中，不過就造成水災疏散的責任問題，當局兩個主管部門都各說各話。

聖荷西市府官員表示，經由建築檢驗員檢查之後，上週因為暴雨導致水災的Coyote Creek附近，被疏散的4,554戶居民，接近14,000人，除了仍有3戶危房外，其餘全部可以返回家中。

如果房屋被貼上綠色膠帶，表示家人可以安全入住房屋；如果貼上黃色膠帶，表示房屋仍需進行一些安全工程，家人可以入內但不能居住；如果貼上紅色膠帶，則屬於危房需要結構整修，人仍不能返回家中。

這3棟危房位於Williams Street Park社區，市府官員表示，仍不能回家的民眾，可繼續留在位於Lucretia Ave 2072號的臨時互助中心，並提供越南語及西班牙語服務。

聖荷西市府市場公關經理Elizabeth Castaneda說：”大家可以來這裡幫孩子清潔，還有水、食物、零食等東西拿，我們還給很多家庭提供毛毯。”

當局表示，如果有願意為受災者捐款，或因水災引發的其它相關問題，都可以到市府網站查詢，網址是：http://www.sanjoseca.gov/。

Castaneda說：”在那裡他們可以找到自己的車在哪裡被拖走，他們也該記錄所有受影響的藥物，因為這樣他們才能拿到補償。”

至於為甚麽沒能提前做好水災預防，聖荷西市府則指責是Santa Clara Valley水利局發布錯誤消息，最後導致倉促疏散行動。

不過水利局反駁說，水災發生在上週二清晨6、7點，但水利局已於凌晨3點前就通知了市府人員，市府反應緩慢，顯示溝通出現問題。

聖荷西市府估計，這次水災造成的財產損失將超過7,000萬元。

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