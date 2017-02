聖荷西水災損失逾7千萬 責任歸屬部門各說各話（視頻）

By

南灣聖荷西市Coyote Creek附近,上週因水災而被迫疏散的民眾,大部分目前已可以返回家中,不過就造成水災疏散的責任問題,當局兩個主管部門都各說各話。

聖荷西市府官員表示,經由建築檢驗員檢查之後,上週因為暴雨導致水災的Coyote Creek附近,被疏散的4,554戶居民,接近14,000人,除了仍有3戶危房外,其餘全部可以返回家中。

如果房屋被貼上綠色膠帶,表示家人可以安全入住房屋;如果貼上黃色膠帶,表示房屋仍需進行一些安全工程,家人可以入內但不能居住;如果貼上紅色膠帶,則屬於危房需要結構整修,人仍不能返回家中。

這3棟危房位於Williams Street Park社區,市府官員表示,仍不能回家的民眾,可繼續留在位於Lucretia Ave 2072號的臨時互助中心,並提供越南語及西班牙語服務。

聖荷西市府市場公關經理Elizabeth Castaneda說:”大家可以來這裡幫孩子清潔,還有水、食物、零食等東西拿,我們還給很多家庭提供毛毯。”

當局表示,如果有願意為受災者捐款,或因水災引發的其它相關問題,都可以到市府網站查詢,網址是:http://www.sanjoseca.gov/。

Castaneda說:”在那裡他們可以找到自己的車在哪裡被拖走,他們也該記錄所有受影響的藥物,因為這樣他們才能拿到補償。”

至於為甚麽沒能提前做好水災預防,聖荷西市府則指責是Santa Clara Valley水利局發布錯誤消息,最後導致倉促疏散行動。

不過水利局反駁說,水災發生在上週二清晨6、7點,但水利局已於凌晨3點前就通知了市府人員,市府反應緩慢,顯示溝通出現問題。

聖荷西市府估計,這次水災造成的財產損失將超過7,000萬元。

