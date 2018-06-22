聖荷西越裔父親中槍斃命 疑與入屋搶劫有關

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【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西週四下午疑似發生一宗兇殺案，一名越南裔男子在家中中槍身亡。

聖荷西警方表示，槍案發生於週四下午一點半左右，在南聖荷西Misty Glen Court的一棟住宅內，臨近Sylvandale中學。

有鄰居聽到槍聲，警方抵達現場後，發現一名男子至少身中一槍，並當場死亡。

死者家人證實死者是50多歲的Khanh Kieu，5年前和家人由越南移民來美，有兩個兒子和一個女兒，在越南是一名醫生。

Kieu的太太得知丈夫被殺，情緒一度失控，家人也都對事件感到震驚，認為Kieu是個好丈夫，不理解為甚麽會有人殺他。

有鄰居表示，住在該社區20年，從未聽說發生過兇殺案，懷疑這次可能與入屋搶劫有關。

而這宗也是聖荷西今年至今發生的第13宗兇殺案，警方目前尚未鎖定任何疑犯，也不清楚行兇動機，呼籲民眾若有任何與案件相關信息，可致電警方提供破案線索。

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