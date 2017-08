By

【KTSF 崔凱橋報導】

南灣聖荷西市週一晚一間賣酒的便利店發生搶劫命案,一名亞裔男子當場死亡,兇手仍然在逃。

警方稱,死者的太太嘗試打911,不過匪徒表示,如果致電911,匪徒就會對她開槍,死者的太太抱著她的丈夫,匪徒嘗試拿錢不果後,最終逃離現場。

警方於週一晚大約11時接報,位於Quimby路2800地段的一間賣酒的便利商店發生搶劫案,有人受傷。

當局趕到現場後,證實胸口中槍的亞裔男東主當場死亡。

目前兇手仍然在逃,警員週二早上繼續封鎖現場調查。

