聖荷西市民面臨加水費 漲幅3.7%（視頻）

繼東灣水利局(EBMUD)後,南灣聖荷西自來水公司也計劃增加水費3.7%。

聖荷西自來水公司服務南灣聖荷西八成居民,還有Saratoga、Los Gatos、Monte Sereno、Campbell及Cupertino部分居民,共22萬9千用戶。

該公司表示,加價計劃已獲得加州公用事業委員會(CPUC)批准,每戶水費平均每月將上漲3.67元。

自來水公司表示,加價是因為他們購買水源的Santa Clara Valley水利局先調漲了水費批發價9.6%,令聖荷西自來水公司的營運成本增至1,240萬元,因此必須調漲用戶水費。

而Santa Clara Valley水利局就提高自來水批發價回應表示,漲價是為了維修水利系統的基礎設施,包括翻新Anderson水壩,費用就高達4.5億元。

雖然已有聖荷西自來水公司的用戶向CPUC抗議水費漲價,認為不合理不公平,不明白為甚麽民眾努力節約用水,最後還要增加水費,但CPUC仍批准了加價計劃,原因是此次調漲的是是水費附加費。

