聖荷西市府擴大大型垃圾收集服務 7月1日起生效

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【KTSF 陳令楠報導】

為了解決日益嚴重的非法棄置大型垃圾問題，由今年7月1號起，南灣聖荷西市將為全市獨立屋居民提供無限制垃圾收集服務。

在南灣聖荷西，每天都有大型垃圾被扔在街邊，要市府清理，聖荷西市府每日派出兩支清潔隊清理垃圾，由於垃圾愈來愈多，市府決定由下個月起加派人手，每天由兩隊增加至6隊收集垃圾。

清理人員說，平均每日需要前往約40個市民預約或舉報的大型垃圾棄置點收垃圾，這些地方還會傳出陣陣惡臭。

在聖荷西市南部一個非法棄置垃圾的黑點，市府每日都會收到附近的居民打來的投訴電話，舉報附近的街頭堆著沙發、桌椅等大型垃圾，類似的黑點在聖荷西市有160個，其中20個規模較大，較難清理。

清理人員通常需要花半小時清理一個棄置點，有清理人員說，見過最大的垃圾堆有一部巴士這麼大，結果用了超過兩小時清理。

非法棄置垃圾清理隊主管Ed Ramirez說：”你需要有個積極的態度，每天起床 上班，提供相同的服務，保持動力，我們努力微笑，在外作業，希望能美化聖荷西。”

隨街棄置垃圾是非法的，但當局想追查非法棄置垃圾者卻困難重重，因為很多人專門挑在黑乎乎的夜晚扔垃圾，又會處理掉紙箱上的個人信息。



聖荷西市政府發言人Jennie Hwang Loft說：”不是所有的非法棄置垃圾案都有明顯的證據，但你或可找到監控錄像，你可能在垃圾堆中找到帶有地址的信、明信片之類的物品。”

目前聖荷西居民每年可預約兩次免費收集服務，每次可收集最多3件大型物品，聖荷西市長計劃取消數量上限，即是不限制收集的大型垃圾數量，同時增加在黑點安裝攝影機以及燈光協助追查，這個提案作為市政府新一年度財政預算的一部分，本週在市議會討論表決通過。

市民可以致電(408) 535-3500預約免費收集處理大型垃圾的服務。

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