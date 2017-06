聖荷西市府擴大大型垃圾收集服務 7月1日起生效

By

【KTSF 陳令楠報導】

為了解決日益嚴重的非法棄置大型垃圾問題,由今年7月1號起,南灣聖荷西市將為全市獨立屋居民提供無限制垃圾收集服務。

在南灣聖荷西,每天都有大型垃圾被扔在街邊,要市府清理,聖荷西市府每日派出兩支清潔隊清理垃圾,由於垃圾愈來愈多,市府決定由下個月起加派人手,每天由兩隊增加至6隊收集垃圾。

清理人員說,平均每日需要前往約40個市民預約或舉報的大型垃圾棄置點收垃圾,這些地方還會傳出陣陣惡臭。

在聖荷西市南部一個非法棄置垃圾的黑點,市府每日都會收到附近的居民打來的投訴電話,舉報附近的街頭堆著沙發、桌椅等大型垃圾,類似的黑點在聖荷西市有160個,其中20個規模較大,較難清理。

清理人員通常需要花半小時清理一個棄置點,有清理人員說,見過最大的垃圾堆有一部巴士這麼大,結果用了超過兩小時清理。

非法棄置垃圾清理隊主管Ed Ramirez說:”你需要有個積極的態度,每天起床 上班,提供相同的服務,保持動力,我們努力微笑,在外作業,希望能美化聖荷西。”

隨街棄置垃圾是非法的,但當局想追查非法棄置垃圾者卻困難重重,因為很多人專門挑在黑乎乎的夜晚扔垃圾,又會處理掉紙箱上的個人信息。



聖荷西市政府發言人Jennie Hwang Loft說:”不是所有的非法棄置垃圾案都有明顯的證據,但你或可找到監控錄像,你可能在垃圾堆中找到帶有地址的信、明信片之類的物品。”

目前聖荷西居民每年可預約兩次免費收集服務,每次可收集最多3件大型物品,聖荷西市長計劃取消數量上限,即是不限制收集的大型垃圾數量,同時增加在黑點安裝攝影機以及燈光協助追查,這個提案作為市政府新一年度財政預算的一部分,本週在市議會討論表決通過。

市民可以致電(408) 535-3500預約免費收集處理大型垃圾的服務。

