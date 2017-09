By

【KTSF】

南灣聖荷西市一名託兒助理被指性侵犯一名未成年兒童,已被警方拘捕。

聖荷西警方表示,疑犯犯案時估計仍未成年,他被指性侵犯一名未滿14歲的兒童。

警方是於週三接獲舉報,指一名9歲兒童在Jumping Up Learning Circles學校,被一名託兒助理不當觸摸,該學校位於Almaden Expressway 5965號。

涉案疑犯已在學校附近被捕,警方稱他現年18歲。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西市警方,電話:(408) 537-1397。

