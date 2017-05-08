南灣漢殺前度女友雙親被警員擊斃 警公布身分

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南灣聖荷西市上週三晚發生兩屍命案，警方公布死者夫婦的身分，槍手是其女兒的前度男友，他被到場的警員擊斃。
事發於上週三晚Willow Glen一幢住屋，死者是54歲男子Naren Prabhu和其53歲妻子Raynah Prabhu，槍殺二人的男子是現年24歲的Mirza Tatlic，後者與警方對歭時被警員擊斃。
Tatlic之前曾因為家暴和醉酒駕駛而與執法當局有接觸，而死者夫婦的女兒早已向Tatlic申請禁制令，後者被指有精神病。
警方表示，談判專家當晚曾多番勸喻Tatlic自首，但他拒絕，並一度持槍指向警員，警員見狀逐向其開槍，Tatlic當場斃命。
死者夫婦的20歲兒子當晚約9時報警，指稱他父母中槍，警員到場後，看到Naren伏屍門廊，死者還有一名13歲兒子在屋內。
警員到達後，與Tatlic展開對歭，其間他讓死者的13歲兒子離開，後者沒有受傷。
警方稱，Tatlic與死者的女兒約一年前分手。
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