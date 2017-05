南灣漢殺前度女友雙親被警員擊斃 警公布身分

By

南灣聖荷西市上週三晚發生兩屍命案,警方公布死者夫婦的身分,槍手是其女兒的前度男友,他被到場的警員擊斃。

事發於上週三晚Willow Glen一幢住屋,死者是54歲男子Naren Prabhu和其53歲妻子Raynah Prabhu,槍殺二人的男子是現年24歲的Mirza Tatlic,後者與警方對歭時被警員擊斃。

Tatlic之前曾因為家暴和醉酒駕駛而與執法當局有接觸,而死者夫婦的女兒早已向Tatlic申請禁制令,後者被指有精神病。

警方表示,談判專家當晚曾多番勸喻Tatlic自首,但他拒絕,並一度持槍指向警員,警員見狀逐向其開槍,Tatlic當場斃命。

死者夫婦的20歲兒子當晚約9時報警,指稱他父母中槍,警員到場後,看到Naren伏屍門廊,死者還有一名13歲兒子在屋內。

警員到達後,與Tatlic展開對歭,其間他讓死者的13歲兒子離開,後者沒有受傷。

警方稱,Tatlic與死者的女兒約一年前分手。

