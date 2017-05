By

聖荷西市中心一棟正在蓋的超高級公寓,被爆出大部分的資金來自中國富豪,目的是藉由投資來獲得綠卡。

工人正在為Silvery Towers加緊趕工,工地上還插起了一面美國國旗,不過這棟豪華公寓的投資者,傳出大部分都是中國富豪 ,因為只要投資50萬,就可以獲得綠卡。

當地的工會發現,有中國房地產網站刊登Silvery Towers廣告,上面寫著聖荷西的Silvery Towers是最高端的住宅建案,歡迎投資,同時還附註是移民美國的最佳選擇。

當地工會對於這些投資者請外地廉價勞工,而不聘請當地工會勞工感到不滿,事實上EB-5投資移民已經行之30多年,目的是要鼓勵海外投資,僱用本地勞工,不過有國會議員說,這項投資移民已經被濫用,特朗普總統女婿的姐姐日前就在中國推銷自家在新澤西的一棟豪華大廈,中國富人投資就可以獲得綠卡。

