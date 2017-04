By

經過冗長的會議和公眾諮詢,聖荷西市議會週二晚終於表決通過了兩項保護租客條例。

經過4小時會議,市議會最終以6票比5票通過新保護租客條例,房東跟房客解約,必須提出理由和舉證,即使房客是毒犯、暴力犯,如果沒有證據,房東就束手無策。

另外,如果要趕走租客,房東必須向房客支付3個月的安置費。

租客和業主週二爭取最後機會,在會議上發聲表示達立場,市議員之間對此意見也分岐。

