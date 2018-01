By

【KTSF】

南灣幾個警察部門合作,成功拘捕一班專門在北加州搶劫油站和便利店的賊人。

這班賊人被形容為“幸運彩票大盜”,因為他們除了偷取錢財之外,還搶走加州刮刮樂彩票,套取中獎現金。

疑犯分別是聖荷西和Stockton市居民,警方表示,疑犯涉嫌去年9月至12月,在Santa Clara縣涉及超過30宗盜竊案。

疑犯通常在清晨天未光時用石頭砸爛商店的窗戶,然後進去偷東西,包括偷錢、香煙和彩票。

警方探員透過閉路電視片段認出疑犯,幾名疑犯上月在東灣Fairfield落網。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。