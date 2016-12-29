聖荷西女司機涉醉駕釀車禍 越裔少年喪命

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在聖誕節凌晨，於南灣聖荷西市發生的一宗迎頭相撞致命車禍，遇害的14歲少年已證實是越裔，名叫Andrew Nguyen，涉嫌醉駕的女司機也在車禍中死亡。
事發於凌晨12時半左右，駕駛一輛2012年Chevrolet Malibu汽車的女司機，在Capitol Expressway西行時突然轉上東行線，迎頭撞上一輛2004年凌志汽車。
凌志汽車載有一對夫婦和14歲兒子，後者送院後傷重不治，父母也受傷送院，沒有生命危險。
肇事女司機在送院後也宣告不治，其親人已證實她是25歲單親媽媽Jessica Zamora。
Zamora的親友在她離世後，在社交媒體發放了不少信息表達哀悼，同時在GoFundMe網站成立專頁籌募殮葬費，以及籌款照顧她遺下的5歲女兒。
不過，在警方透露肇事女司機涉嫌醉酒駕駛後，其家人在社交媒體即時受到網民抨擊，並在籌款專頁留下惡意留言。
另外，警方週三亦證實，Zamora之前涉及醉酒駕駛，正被警方追緝。
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