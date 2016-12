聖荷西女司機涉醉駕釀車禍 越裔少年喪命

By

在聖誕節凌晨,於南灣聖荷西市發生的一宗迎頭相撞致命車禍,遇害的14歲少年已證實是越裔,名叫Andrew Nguyen,涉嫌醉駕的女司機也在車禍中死亡。

事發於凌晨12時半左右,駕駛一輛2012年Chevrolet Malibu汽車的女司機,在Capitol Expressway西行時突然轉上東行線,迎頭撞上一輛2004年凌志汽車。

凌志汽車載有一對夫婦和14歲兒子,後者送院後傷重不治,父母也受傷送院,沒有生命危險。

肇事女司機在送院後也宣告不治,其親人已證實她是25歲單親媽媽Jessica Zamora。

Zamora的親友在她離世後,在社交媒體發放了不少信息表達哀悼,同時在GoFundMe網站成立專頁籌募殮葬費,以及籌款照顧她遺下的5歲女兒。

不過,在警方透露肇事女司機涉嫌醉酒駕駛後,其家人在社交媒體即時受到網民抨擊,並在籌款專頁留下惡意留言。

另外,警方週三亦證實,Zamora之前涉及醉酒駕駛,正被警方追緝。

