分包商被揭用二手設備 捷運聖荷西延線要延期啟用

灣區捷運(BART)延伸至南灣聖荷西的項目出現重大延誤,由於有分包商使用二手設備,導致工程延期,將影響延伸南灣的第一期工程連接的三個站點,包括Warm Springs、Milpitas和Berryessa,聖荷西市長要求盡快把問題改正過來。

去年10月首批列車進行測試 ,客運服務本應在今年夏天開始,最初主要建設的軌道和兩個全新的捷運站,本應在2016年底完成,然而,現在工程卻出現巨大逆轉,延伸至聖荷西的捷運服務出現重大延期。

交通局董事會成員Cindy Chavez說:”正與我們的承包商合作,包括不合格的設備,我們必需退回該設備,重新安裝合格的設備,然後進行測試。”

這次延期短則數月,長則可能超過一年,導致項目推遲至2019年,甚至更長時間。

目前尚不清楚的是,這個重大工程如何安裝了不合格設備,聖荷西市長要求盡快做好修復工作。

聖荷西市長Sam Liccardo說:”我們發現一個分包商使用二手零件,他們應該使用新零件,我們知道納稅人和乘客理應使用新的零件設備,因此我們要求他們把它改正過來。”

