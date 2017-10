By

【KTSF】

南灣聖荷西市一名患有失智症的長者失蹤,警方呼籲市民提供資料,協助警方盡快尋回這名長者。

警方表示,80歲的Ke Ngo週五清晨7點左右,離開位於Enesco Avenue 1600號路段的住所之後失蹤。

警方表示,Ke Ngo身高5呎,體重160磅,穿著藍色或灰色外套,藍色褲和拖鞋。

警方表示,如果大家見到這名長者,請立即致電911。

