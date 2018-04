By

南灣聖荷西市一棟公寓週二早上發生5級火警,有4人受傷要送院治療。

消防局在早上5時53分接獲火警舉報,現場位於McLaughlin大道2079號的一棟公寓。

火警首先列為三級,在6點45分,消防員將火警升至四級,稍後再將火警升至五級。

居民需要即時疏散,大批消防車趕到現場撲救。

據本地7號電視台報導,有目擊者看到當時有居民被困,站在露台等待拯救,有居民被拯救後,需要現場接受治療,亦有居民需要坐上擔架床送上救護車。

當局稱火警共造成15人受傷,當中4人要送院治療。

有消息指,公寓的較高樓層首先起火,現場霧出大量濃煙,消防員仍在調查起火原因。

