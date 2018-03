By

【KTSF 吳宇斌報導】

南灣聖荷西市府一份報告顯示,去年可負擔房屋的建設目標只達成20%。

在週一晚聖荷西市議會會議上,市規劃部門提交一份年度住房建設報告。

報告指出,去年市府發出475個可負擔住房單位的建築許可,只是目標2,370個的5分之1,但市價房屋單位就比目標建多1,000個,達2,622個,市內租金過去5年升了三成,只有14%的銷售房屋為可負擔房屋。

報告中還指出,聖荷西的一人住戶,中等收入為95,150元,聖荷西很多僱員,例如教師、建築工人和零售僱員都很難負擔市價房屋。

市房屋部門將會在今年春季在市議會提出一份可負擔房屋的投資計劃。

