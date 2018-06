聖荷西放寬住屋擴建或加建姻親單位（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

南灣聖荷西市議會通過條例,放寬市內住屋加建姻親單位。

聖荷西的新條例,容許市內地皮較小的住屋,都可以在例如是後園、閣樓等地方加建姻親單位,由原本至少要面積5,445平方呎地皮限制,放寬到只需3,000平方呎,又容許超過9,000平方呎地皮的住屋,建面積更大的姻親單位,另外容許姻親單位建在住屋的二樓等。

擴建單位會令物業稅率增加大約1.25% 。

矽谷房屋福利組織Housing Trust of Silicon Valley表示,放寬條例可以鼓勵更多獨立屋興建姻親單位,預料可為全市增加1.8萬個附屬住宅單位,幫助緩解矽谷的嚴重房屋短缺問題。

有市民曾經發電郵給市府,表示在聖荷西市居住了40年,好想幫年老的父母建一個姻親單位,不過地皮不夠大,而今次通過放寬條例,可以幫到像他一樣的家庭。

州眾議員丁右立和州參議員Nancy Skinner早前都提出了SB 831州提案,希望全加州放寬加建姻親單位。

該項州提案比聖荷西今次通過的提案更為寬鬆,例如SB 831州提案要求完全取消地皮面積限制、容許加建500呎以下的姻親單位,並赦免不合規格的姻親單位等。

目前這項州提案仍有待州議會審批。

