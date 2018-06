舊金山最低時薪7月1日起加至15元

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

經過多年的爭取,舊金山的最低時薪終於在7月1日,即本週日起提升至15元,一眾民選官員與工會代表週五聚集在市府慶祝。

舊金山市府經理Naomi Kelly說:”到了7月1日,我們的最低時薪是15元。”

一班民選官員、工會代表及華人進步會等,週五聚集在市府,慶祝這個歷史時刻。

華人進步會代表劉茂琪(Shaw San Liu)說:”當時我們爭取15元一小時,很多人覺得這是不可能,是一個太大的一個要求,所以我們要提醒大家,這個時候 ,我們社區面對這麼多攻擊,很重要的是繼續爭取我們社區的權益。”

胡女士與多名工友一起分享他們如何從無良僱主身上,取回被刻扣的工資,2014年他們曾經在市內一間中餐館工作。

胡女士說:”我們一週工作6日,每天工作10至12小時,但月薪只有1,000元至1,800元不等,相當於4.04元至7.29元一小時,無最低工資及加班費。”

胡女士與工友最後忍無可忍,鼓起勇氣 向市府求助,最終取回被刻扣大約是48萬的薪金。

胡女士認為,這是願意踏出第一步的成果。

加州州眾議員丁右立(Phil Ting)表示,15元的最低工資亦只是第一步,這個工資水平顯然未足夠。

丁右立說:”我們知道不能停止爭取,要到工資能讓工人足夠付租金,夠買屋,能養家餬口,在這個競爭激烈的城市,州及國家中有美好的生活,我們知道仍有很多工作要做。”

華人進步工人代表譚曉星說:”特別是我們現在租金真的很貴,一個月,如果一個普通家庭租金,起碼普通家庭都要兩千元以上,一份正常的工,頂多一個月都是千多兩千元,已等於整份租交出去,其他的生活開支怎麼辦呢?所以我們肯定要爭取更多工資。”

不過有人歡喜有人愁,提升最低工資,亦令一些小商業老闆很頭痛,他們認為 工資及物價是掛勾的,一樣加價,另一項亦不能倖免。

金門餅食公司東主陳展明(Kevin Chan)說:”對我們影響很大,地稅、生意、供應商,全部樣樣加,很難捱,好像我現在差不多6,000元租,很難頂下去,一元看似不是很多,我這裡加你一元很容易,但我取貨,取幾百種貨物。”

舊金山是全國其中一個最早到達最低時薪15元的城市,而在加州,預計要到2023年才可以達成這個水平。

