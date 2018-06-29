舊金山最低時薪7月1日起加至15元

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【KTSF 陳嘉琪報導】

經過多年的爭取，舊金山的最低時薪終於在7月1日，即本週日起提升至15元，一眾民選官員與工會代表週五聚集在市府慶祝。

舊金山市府經理Naomi Kelly說：”到了7月1日，我們的最低時薪是15元。”

一班民選官員、工會代表及華人進步會等，週五聚集在市府，慶祝這個歷史時刻。

華人進步會代表劉茂琪（Shaw San Liu）說：”當時我們爭取15元一小時，很多人覺得這是不可能，是一個太大的一個要求，所以我們要提醒大家，這個時候 ，我們社區面對這麼多攻擊，很重要的是繼續爭取我們社區的權益。”

胡女士與多名工友一起分享他們如何從無良僱主身上，取回被刻扣的工資，2014年他們曾經在市內一間中餐館工作。

胡女士說：”我們一週工作6日，每天工作10至12小時，但月薪只有1,000元至1,800元不等，相當於4.04元至7.29元一小時，無最低工資及加班費。”

胡女士與工友最後忍無可忍，鼓起勇氣 向市府求助，最終取回被刻扣大約是48萬的薪金。

胡女士認為，這是願意踏出第一步的成果。

加州州眾議員丁右立（Phil Ting）表示，15元的最低工資亦只是第一步，這個工資水平顯然未足夠。

丁右立說：”我們知道不能停止爭取，要到工資能讓工人足夠付租金，夠買屋，能養家餬口，在這個競爭激烈的城市，州及國家中有美好的生活，我們知道仍有很多工作要做。”

華人進步工人代表譚曉星說：”特別是我們現在租金真的很貴，一個月，如果一個普通家庭租金，起碼普通家庭都要兩千元以上，一份正常的工，頂多一個月都是千多兩千元，已等於整份租交出去，其他的生活開支怎麼辦呢？所以我們肯定要爭取更多工資。”

不過有人歡喜有人愁，提升最低工資，亦令一些小商業老闆很頭痛，他們認為 工資及物價是掛勾的，一樣加價，另一項亦不能倖免。

金門餅食公司東主陳展明（Kevin Chan）說：”對我們影響很大，地稅、生意、供應商，全部樣樣加，很難捱，好像我現在差不多6,000元租，很難頂下去，一元看似不是很多，我這裡加你一元很容易，但我取貨，取幾百種貨物。”

舊金山是全國其中一個最早到達最低時薪15元的城市，而在加州，預計要到2023年才可以達成這個水平。

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