舊金山男教師稱曾用暴力對待學生 片段外洩被停職

【KTSF 林佩樺報導】
舊金山一名中學教師被偷拍的片段外洩，其中教師談及運用暴力手段對付學生，這名教師同時也在舊金山教師工會擔任要職，引發外界疑慮。
涉案教師Antonio Mankini在片段中說：”我可看到抓小孩，看到把小孩扔向置物櫃，我從沒做過這樣的事，好啦一次或兩次。”
Mankini在2007年至2014年在舊金山一所中學教書，擔任數學與科學老師，他不只是老師，更在代表所有舊金山教師的工會（United Educators of San Francisco）擔任要職，該工會怎麼回應？
工會代表說：”當我們查到屬實，必要時會採取手段。”
這個錄音片段是被一個稱做Project Veritas的組織秘密拍攝 ,他們用一年的時間調查全國教師工會.
Mankini在片段中說：”有次我抓住一個孩子的衣襟，當然我是在假裝，我就指著孩子們…他們倒下來。”
他接來下就與這名喬裝為教師的攝影師分享手肘也是很好的武器.
Mankini在片段中說：”教師會打小孩巴掌，有時候還是很有效。”
影片被公開後，工會已勒令Mankini請行政假，並正在著手調查。
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