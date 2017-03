舊金山男教師稱曾用暴力對待學生 片段外洩被停職

By

【KTSF 林佩樺報導】

舊金山一名中學教師被偷拍的片段外洩,其中教師談及運用暴力手段對付學生,這名教師同時也在舊金山教師工會擔任要職,引發外界疑慮。

涉案教師Antonio Mankini在片段中說:”我可看到抓小孩,看到把小孩扔向置物櫃,我從沒做過這樣的事,好啦一次或兩次。”

Mankini在2007年至2014年在舊金山一所中學教書,擔任數學與科學老師,他不只是老師,更在代表所有舊金山教師的工會(United Educators of San Francisco)擔任要職,該工會怎麼回應?

工會代表說:”當我們查到屬實,必要時會採取手段。”

這個錄音片段是被一個稱做Project Veritas的組織秘密拍攝 ,他們用一年的時間調查全國教師工會.

Mankini在片段中說:”有次我抓住一個孩子的衣襟,當然我是在假裝,我就指著孩子們…他們倒下來。”

他接來下就與這名喬裝為教師的攝影師分享手肘也是很好的武器.

Mankini在片段中說:”教師會打小孩巴掌,有時候還是很有效。”

影片被公開後,工會已勒令Mankini請行政假,並正在著手調查。

更多新聞:

佛利蒙醉酒漢涉揮椅襲擊家人 被警方拘捕

汽車Wal-Mart停車場內橫衝直撞 警緝白人女司機

舊金山一學校發生襲人案 婦人涉打少女被警方追緝

紅木城男子持搶追殺前妻 警員到場後疑自殺亡

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。