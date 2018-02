舊金山交通擠塞嚴重 全球最塞車城市排名第5（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

一份最新的調查顯示,舊金山在全球交通最擠塞的城市排名當中,再次”名列前茅”,位列世界第5名。

根據INRIX最新的數據顯示,舊金山在全球1360個城市中,塞車的嚴重程度排名第5,就全美國計算,舊金山就排名第3。

調查員發現,2017年灣區的司機浪費在塞車的時間平均達79小時,即是將近3日,汽油及時間等成本上的花費將近2,250美元。

研究同時發現,位於東灣阿拉米達縣(Alameda)連接奧克蘭市(屋崙)至Walnut Creek的24號公路東行線,在下午是最塞車,司機每年平均花費將近39小時在這條擠塞的公路上。

其他擠塞的路段還包括舊金山3街介乎於16街及Market之間的區域,在早上上班時段情況最嚴重。

而東行80號公路,由東灣Emeryville至Pinole一段,在放工時段亦很擠塞。

而在今次的調查中,洛杉磯連續第6年成為全球最塞車城市,當地司機每年用在塞車的時間平均將近102小時,莫斯科及紐約並列第2,均超過91小時。

排名前5名的還有巴西的聖保羅,平均為84小時,而美國就是全球最塞車的國家,司機去年平均浪費了41小時塞車時間。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。