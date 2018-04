舊金山市參議會全票通過加強規管電動滑板車（視頻）

By

【KTSF 林佩樺報導】

舊金山街頭這一個月越來越流行一種新的交通工具:電動滑板車,而舊金山市參議會週二以全票11票通過,加強對於電動滑板車的規管。

這項由舊金山市參事佩斯金提出的提案建議,業者必須持有市府營業許可,才能經營電動滑板車租借生意,這項提案週二在市參議會全票通過,舊金山交通局5月1日表決有關的營業許可方案。

舊金山公共事務部門於上週五沒收了66台電動滑板車,舊金山市府律師Dennis Herrera收到不少民眾抱怨,業者屢勸不聽後,在週一對3家電動滑板車租借公司Spin、Lime和Bird發出停業令。

體積大、速度快的電動滑板車時速能達到15英里,對於人行道的行人安全造成威脅,且常被胡亂停在行人道變成路障。

騎車的人也常沒有戴安全帽,這些都違反了現行的舊金山或加州交通法規。

