舊金山市府將會聘請10名清潔員工,專門負責清理街道上的針筒,預計新的清潔小組將於6月初開始工作。

舊金山市長麥法恩週一在記者會上表示,無家可歸者的問題日益增加,街上出現丟棄的針筒,是市民最常投訴的衛生問題。

因此公共衛生局公佈,市府將撥款75萬元給愛滋病基金聘請10名員工,專責收集街上的針筒。

但有商家表示,聘請更多的人執拾針筒是治標不治本,因為仍然會有露宿者隨地棄掉針筒及小便。

