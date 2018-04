舊金山警方與國安部偵破7宗謀殺案 拘10名幫派分子（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山警方與國土安全部合作,共同偵破過去12年內發生的7宗謀殺案,並將涉案的10名幫派分子逮捕歸案。

舊金山警察局長Bill Scott說:”經過潛心調查及謹慎合作,執法部門終將幾名極度暴力幫派成員於本星期逮捕,沒發生任何意外。”

舊金山警方與國土安全部調查人員經過多年合作,偵破2006至2013年間發生的7宗兇殺案,共逮捕10名涉案幫派成員,當中6人於週四逮捕歸案。

國土安全部特工Ryan L. Spradlin說:”10人中有6人是Surenos幫派成員,不到48小時前還住在你們的社區。”

聯邦司法部的文件顯示,另外4名涉案嫌犯之前已被羈押,這些嫌犯是舊金山Mission區Surenos幫派組織成員,年齡介於29和38歲之間,來自南加州及拉丁美洲,並與墨西哥黑手黨監獄幫派有關聯,涉嫌參與舊金山及東灣列治文市的7宗兇殺案。

當局表示,雖然最久的案件已發生超過10年,但執法部門沒有放棄偵查,在聯邦探員協助下,終將這些危險犯罪分子緝拿歸案,還受害家庭一個公道,而被收押的10名嫌犯,在未來幾星期會陸續出庭受審。

