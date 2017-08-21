舊金山水利局將建雨水循環再用設施 用於綠化環境（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

大家知不知道暴風雨期間降下的大量雨水，也能重新循環利用做綠化，舊金山水利局週五就向民眾展示如何善用這些雨水來綠化環境，並減少下水道系統的負擔。

大量的循環廢水湧出，隨著道路往低處流，不過多數的水還沒有流到下水道就已經被這些水泥給吸收了，這就是舊金山水利局週五在Holloway Avenue的滲透水泥道路綠化設施，示範如何在暴風雨來臨時，將雨水妥善利用，避免流入下水道系統。

舊金山水利局傳播經理Chris Colwick說：”這可以將暴雨收集起來，然後由地面吸收，而不是進入下水道系統，這樣基本尚可以減輕地下水流量，以更好的處理暴雨期間的降雨。”

別小看這個簡單的程序，這個可滲透道路系統，不僅有助舒緩暴雨來時的地下水流量，這些雨水一點也不浪費，可作為原生植物棲息地，以及行人和腳踏車騎士安全的空間。

舊金山水利局計劃經理Sarah Minick說：”雨水會直接進入到水泥，並流入土壤，這跟我們的雨水花園概念一樣，收集雨水之後滲透到地面，就不會流進我們的下水道系統。”

舊金山水利局取得740萬撥款，將在全舊金山興建8個滲透水泥的綠化道路設施，Holloway Avenue這段6個街區的設施，是首個滲透水泥設計的地點，週五啟用之後希望未來繼續推動環境永續發展。

光是在這個綠化設施，預計每年就可以處理100萬加侖的雨水，而舊金山水利局也估計，希望能達成在2050年之前，處理整個城市大約10億加侖的雨水。

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