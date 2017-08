舊金山水利局將建雨水循環再用設施 用於綠化環境（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

大家知不知道暴風雨期間降下的大量雨水,也能重新循環利用做綠化,舊金山水利局週五就向民眾展示如何善用這些雨水來綠化環境,並減少下水道系統的負擔。

大量的循環廢水湧出,隨著道路往低處流,不過多數的水還沒有流到下水道就已經被這些水泥給吸收了,這就是舊金山水利局週五在Holloway Avenue的滲透水泥道路綠化設施,示範如何在暴風雨來臨時,將雨水妥善利用,避免流入下水道系統。

舊金山水利局傳播經理Chris Colwick說:”這可以將暴雨收集起來,然後由地面吸收,而不是進入下水道系統,這樣基本尚可以減輕地下水流量,以更好的處理暴雨期間的降雨。”

別小看這個簡單的程序,這個可滲透道路系統,不僅有助舒緩暴雨來時的地下水流量,這些雨水一點也不浪費,可作為原生植物棲息地,以及行人和腳踏車騎士安全的空間。

舊金山水利局計劃經理Sarah Minick說:”雨水會直接進入到水泥,並流入土壤,這跟我們的雨水花園概念一樣,收集雨水之後滲透到地面,就不會流進我們的下水道系統。”

舊金山水利局取得740萬撥款,將在全舊金山興建8個滲透水泥的綠化道路設施,Holloway Avenue這段6個街區的設施,是首個滲透水泥設計的地點,週五啟用之後希望未來繼續推動環境永續發展。

光是在這個綠化設施,預計每年就可以處理100萬加侖的雨水,而舊金山水利局也估計,希望能達成在2050年之前,處理整個城市大約10億加侖的雨水。

