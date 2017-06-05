舊金山道路坑洞創歷年新高 工務局加緊整修（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

舊金山道路坑洞的數目今年創下新高，工務局開始進行坑洞修補工作。

週五的道路坑洞修補選擇在Geary大道跟Clement街的27街住宅區，舊金山第一選區，也就是列治文區的市議員李麗嫦（Sandra Lee Fewer）率先認養該區的道路坑洞。

“Fewer Potholes”顧名思義就是希望道路坑洞越少越好，市府公務局從週五開始，將花1個月的時間修補列治文區通往金門公園沿街道路的的坑洞。

李麗嫦說：”越少坑洞”終於實現，過去幾個月我一直聽到關於列治文區的道路坑洞，坦白說，我很想再回到騎機車，所以我感同身受，我同意很多居民們都認為道路坑洞太多。”

由於今年雨下的特別多，導致舊金山道路坑洞數目破紀錄。

舊金山工務局副局長Larry Stringer說：”今年的坑洞破紀錄，過去平均一個月有2,000個坑洞，今年特別高，平均每個月就有4,000個坑洞，要在72小時內修補是個挑戰。”

市長李孟賢在剛宣布的預算中，5.3億元撥款用於改善城市基建項目，其中還特別增加9,000萬元用來修補市內道路坑洞，改善公園、社區中心環境等，李孟賢週五更拿起剷子，親自鋪上柏油。

根據一項最新的民調，李孟賢的支持率只有38%，創下新低，李孟賢週五也針對這個民調結果表達了他的看法。

李孟賢說：”我老實告訴你，我沒有去注意，因為我知道我跟議員一塊工作，聆聽市民的聲音，我要做的是讓這個城市持續強大，所以我不在乎這個民調，很多都不正確，而且現在很多人開始要準備競選各種不同公職，會做很多這種民調，我只專注把事做好。”

李孟賢表示，他的首要工作就是努力執行剛公布的預算案。

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