無證移民被扣查兩月 舊金山警方涉通報移民局要賠19萬元

【KTSF 郭柟報導】

舊金山一名無證人士,控告市府違反”庇護城市”條例,懷疑舊金山警方將他的身份通知聯邦移民執法局,令他被拘留了兩個月,市府律師向他提出19萬元和解協議。

33歲無證移民Pedro Figueroa,在2015年12月於舊金山南區警察分局報警,指自己的汽車被盜竊,不過當他離開警局時,卻被聯邦移民局的執法人員拘捕。

Figueroa的女兒被指當時亦都在場,Figueroa之後被拘留了兩個月。

根據舊金山觀察家報報導,是舊金山警員通報移民局執法官員,舊金山警方曾經向Figueroa道歉,並承認犯了錯誤。

Figueroa在今年1月17號控告市府違反”庇護城市”條例,市府律師提出和解協議,向Figueroa賠償19萬元,協議有待市參議會通過。

Figueroa的代表律師說,Figueroa是失車案中的受害人,如果他不能去報警,意味著公共安全受到危害。

不過舊金山共和黨主席就表示,這個協議浪費納稅人的錢,又指警員將他轉交聯邦移民局沒有做錯。

