By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山高等法院正公開招募2018年至2019年度的民事大陪審團,來監測市府的運作,報名及其他資料的網址是http://civilgrandjury.sfgov.org。

申請的截止日期是5月18日,有興趣報名的人士,必須要是年滿18歲的美國公民,至少在舊金山住滿一年,無案底,可以用英語溝通。

民事大陪審團的成立是屬於州憲法的規定,負責調查及監測市府各部門的運作,並需要就住特定問題搜集資料,撰寫報告,為各部門提供各種改善建議,並呈交市參議會審議

每個被調查的部門及人士必須要回應大陪審團的建議,大陪審團的任期由今年7月1日至2019年6月30日。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。