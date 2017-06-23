舊金山同志榮耀遊行週六舉行 警方加強戒備（視頻）

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【KTSF 歐志洲的報導】

舊金山本週末舉行全國最大規模的年度同志榮耀慶祝活動，警方將加強安全戒備，也要求民眾提高警惕。

舊金山Castro 比平時有更多的代表同志榮耀的彩虹旗幟，而今年的同志榮耀慶祝活動，將在本週末進入高峰，主辦當局估計，最多人出席的慶祝活動，應該是星期天上午10點半開始的榮耀大遊行。

遊行將從金融區的Beale街沿著Market街一直到8街，預料將有超過百萬人參加。

也就因為榮耀活動的大規模，警方將出動所有警員，警察部門表示，所有警員不得休假，也會有便衣警察巡邏。

舊金山警察部門發言人Robert Rueca說：”我們希望社區人士也會協助警方觀察事態，要是看到可疑動態，請通知我們，可以告訴附近的保安人員，或任何在場的警察。”

而舊金山市政廳廣場週末兩天也都會有慶祝活動，出席民眾必須經過安檢，當局將不會允許民眾帶過大的包袋進場。

當局提醒民眾，要是喝酒的話，便要注意自己的身體，也避免天氣過熱中暑，以避免給舊金山的緊急服務增加負擔。

而除了大遊行之外，榮耀慶祝活動也包括一系列會影響交通的活動，警方也提醒民眾出門的話，給自己預算多一些時間。

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