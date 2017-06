舊金山同志榮耀遊行週六舉行 警方加強戒備（視頻）

By

【KTSF 歐志洲的報導】

舊金山本週末舉行全國最大規模的年度同志榮耀慶祝活動,警方將加強安全戒備,也要求民眾提高警惕。

舊金山Castro 比平時有更多的代表同志榮耀的彩虹旗幟,而今年的同志榮耀慶祝活動,將在本週末進入高峰,主辦當局估計,最多人出席的慶祝活動,應該是星期天上午10點半開始的榮耀大遊行。

遊行將從金融區的Beale街沿著Market街一直到8街,預料將有超過百萬人參加。

也就因為榮耀活動的大規模,警方將出動所有警員,警察部門表示,所有警員不得休假,也會有便衣警察巡邏。

舊金山警察部門發言人Robert Rueca說:”我們希望社區人士也會協助警方觀察事態,要是看到可疑動態,請通知我們,可以告訴附近的保安人員,或任何在場的警察。”

而舊金山市政廳廣場週末兩天也都會有慶祝活動,出席民眾必須經過安檢,當局將不會允許民眾帶過大的包袋進場。

當局提醒民眾,要是喝酒的話,便要注意自己的身體,也避免天氣過熱中暑,以避免給舊金山的緊急服務增加負擔。

而除了大遊行之外,榮耀慶祝活動也包括一系列會影響交通的活動,警方也提醒民眾出門的話,給自己預算多一些時間。

