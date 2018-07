By

全球租金最貴的城市在哪裡?答案是遠在天邊,近在眼前。

金融諮詢網站WalletWyse比較全球540個大城市的租金,結果發現舊金山平均住宅月租是3,500元,是全球最貴。

第二是百慕達首府Hamilton,平均租金是3,400元,第三是紐約曼克頓,第四是南灣聖荷西,平均月租2,500元。

香港和東灣奧克蘭並列第五,平均租金2,450元。

柏克萊和波士頓排全球第六,平均月租2,400元。

