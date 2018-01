舊金山致命車禍呈下降趨勢 1915年來最低（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山的致命車禍去年呈現下降趨勢,而市府的交通安全目標則是到2024年,不再有任何交通致命意外發生。

舊金山代理市長London Breed表示,去年市內共發生20宗致命交通意外,是自1915年以來的最低紀錄。

舊金山市府從2013年開始採取Vision Zero零車禍政策,至今全市致命交通意外下降了四成,去年有14宗死亡車禍涉及行人,與2013年相比下降了34%。

Breed表示,雖然交通意外有下降趨勢,不過造成車禍的人,多數都是車速過快,不論是汽車還是自行車。

Breed說:”我們與舊金山警察局一起努力,打擊那些違規超速造成車禍的人。”

舊金山公車局去年一共推行了700多個大小項目改善交通安全,包括粉刷路面安全區域、增設減速駝峰 、更新交通安全燈等,警方則開出超過38,000張交通違規罰單,包括闖紅燈、有Stop標牌的路口不停車、超速駕駛、不讓路人先行等。

舊金山警察局長Bill Scott說:”不好的是,這38,000多人違規,但也是38,000個機會教育人們有5種違規後果嚴重,容易造成交通意外。”

警方表示,除了嚴格執法外,教育駕駛人士也相當重要,市府的目標是到2024年,市內不再有任何致命交通意外。

