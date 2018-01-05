舊金山致命車禍呈下降趨勢 1915年來最低（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山的致命車禍去年呈現下降趨勢，而市府的交通安全目標則是到2024年，不再有任何交通致命意外發生。

舊金山代理市長London Breed表示，去年市內共發生20宗致命交通意外，是自1915年以來的最低紀錄。

舊金山市府從2013年開始採取Vision Zero零車禍政策，至今全市致命交通意外下降了四成，去年有14宗死亡車禍涉及行人，與2013年相比下降了34%。

Breed表示，雖然交通意外有下降趨勢，不過造成車禍的人，多數都是車速過快，不論是汽車還是自行車。

Breed說：”我們與舊金山警察局一起努力，打擊那些違規超速造成車禍的人。”

舊金山公車局去年一共推行了700多個大小項目改善交通安全，包括粉刷路面安全區域、增設減速駝峰 、更新交通安全燈等，警方則開出超過38,000張交通違規罰單，包括闖紅燈、有Stop標牌的路口不停車、超速駕駛、不讓路人先行等。

舊金山警察局長Bill Scott說：”不好的是，這38,000多人違規，但也是38,000個機會教育人們有5種違規後果嚴重，容易造成交通意外。”

警方表示，除了嚴格執法外，教育駕駛人士也相當重要，市府的目標是到2024年，市內不再有任何致命交通意外。

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