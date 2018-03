By

【KTSF】

新稅法即將生效,舊金山政府表示,民眾在去年12月繳納過億物業稅。

根據KPIX電視台的報道,在去年12月的兩週內,舊金山民眾繳納了超過2.14億元的物業稅,比前年同期高出8倍幾。

去年12月,不少民眾趕到市府繳納2017年第二期的物業稅,目的是在報稅時能合資格獲得退稅,避免在新稅法實施後,物業稅抵稅額被限或不合資格抵稅。

