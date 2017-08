南灣華裔夫婦以9萬元拍賣價 購下舊金山豪宅街（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣聖荷西市一對年輕華裔夫婦,兩年前在拍賣會上,買了舊金山一條豪宅林立的街,不過他們並不是擁有當中的物業,而是街上的公共空間,該條街上的業主仍正尋求市府的協助,希望市府裁定這宗拍賣無效。

根據舊金山紀事報的報導,來自台灣的物業經紀鄭宇翔及太太Tina Lam,兩年前用大約9萬元買了舊金山Presidio Terrace。

鄭宇翔說:”我們買這個地方的時候,本來我們也不知道是那個街,我們最早的時候,有人跟我們講,有一塊地在差不多這個地方,他就問我們要不要買,就是有一個拍賣會,說每個人都在猜這個是什麼東西,喜歡的話是出一個競價。”

Presidio Terrace是一條私人的街道,街上有35座豪宅,鄰近列治文區,聯邦參議員范士丹及國會眾議院民主黨領袖Nancy Pelosi亦曾在這裡居住。

Presidio Terrace的門口及四周都有裝鐵欄,可以說是自成一個獨立的小區,街上全部都是豪宅,而這對南灣的夫婦擁有的是種植地方、泊車位等公共空間。

報導指,Presidio Terrace的業主每一年要繳交一項14元的物業稅,不過這班業主30年沒有繳交這個稅項,市府當局在2015年將這條街公開拍賣。

Presidio Terrace的業主上個月向市府發聯署信指,之所以沒有交稅,是因為市府將稅單寄錯地址,這30年來寄給一個已經沒有為業主委員會工作的會計師家中,並不是刻意不交稅。

而這班業主是在今年5月30日才知道街道賣出的消息,他們感到非常震驚,而且不滿,指責稅局應該要通知社區關於拍賣的事。

業主更向市參議會聯署要求市府介入,去廢除這宗拍賣,首次的聽證會定於10月舉行。

街道業主鄭宇翔表示,Presidio Terrace是一塊很特別而珍貴的土地,因此他暫時沒有將街轉售圖利的打算,他強調自己並不是”炒家”,會好好跟街上的業主溝通,找出一個兩全奇美的做法。

不過他亦承認,現階段有考慮將街上的免費停車位變為租用形式。

鄭宇翔說:”我們現在還在看應該怎麼要去做,因為這塊地很特別,我們跟我們的律師在談,他們也幫我找資料,就看用哪一個方法去解決是最好的。”

至於負責收稅的舊金山稅務局指,局方跟足程序做事,而市內99%的業主都準時交稅及及時更新地址。

