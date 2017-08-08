南灣華裔夫婦以9萬元拍賣價 購下舊金山豪宅街（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣聖荷西市一對年輕華裔夫婦，兩年前在拍賣會上，買了舊金山一條豪宅林立的街，不過他們並不是擁有當中的物業，而是街上的公共空間，該條街上的業主仍正尋求市府的協助，希望市府裁定這宗拍賣無效。

根據舊金山紀事報的報導，來自台灣的物業經紀鄭宇翔及太太Tina Lam，兩年前用大約9萬元買了舊金山Presidio Terrace。

鄭宇翔說：”我們買這個地方的時候，本來我們也不知道是那個街，我們最早的時候，有人跟我們講，有一塊地在差不多這個地方，他就問我們要不要買，就是有一個拍賣會，說每個人都在猜這個是什麼東西，喜歡的話是出一個競價。”

Presidio Terrace是一條私人的街道，街上有35座豪宅，鄰近列治文區，聯邦參議員范士丹及國會眾議院民主黨領袖Nancy Pelosi亦曾在這裡居住。

Presidio Terrace的門口及四周都有裝鐵欄，可以說是自成一個獨立的小區，街上全部都是豪宅，而這對南灣的夫婦擁有的是種植地方、泊車位等公共空間。

報導指，Presidio Terrace的業主每一年要繳交一項14元的物業稅，不過這班業主30年沒有繳交這個稅項，市府當局在2015年將這條街公開拍賣。

Presidio Terrace的業主上個月向市府發聯署信指，之所以沒有交稅，是因為市府將稅單寄錯地址，這30年來寄給一個已經沒有為業主委員會工作的會計師家中，並不是刻意不交稅。

而這班業主是在今年5月30日才知道街道賣出的消息，他們感到非常震驚，而且不滿，指責稅局應該要通知社區關於拍賣的事。

業主更向市參議會聯署要求市府介入，去廢除這宗拍賣，首次的聽證會定於10月舉行。

街道業主鄭宇翔表示，Presidio Terrace是一塊很特別而珍貴的土地，因此他暫時沒有將街轉售圖利的打算，他強調自己並不是”炒家”，會好好跟街上的業主溝通，找出一個兩全奇美的做法。

不過他亦承認，現階段有考慮將街上的免費停車位變為租用形式。

鄭宇翔說：”我們現在還在看應該怎麼要去做，因為這塊地很特別，我們跟我們的律師在談，他們也幫我找資料，就看用哪一個方法去解決是最好的。”

至於負責收稅的舊金山稅務局指，局方跟足程序做事，而市內99%的業主都準時交稅及及時更新地址。

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