舊金山劫車案疑犯被擊斃 開槍警員入職僅4天（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

上週五在舊金山灣景區發生一宗涉及警員的致命槍擊案,舊金山警方週四公佈涉案警員的隨身攝像機畫面,畫面可能引起大家不安,敬請留意。

畫面所見,案發當日,該名警員坐在警車副駕駛位,掏出手槍,將車停在42歲Kieta O’Neil面前,並開槍打破車窗將其擊斃。

警方週四晚在一間教堂公佈片段後,兩年前被警察開槍殺死的Mario Woods的母親,情緒激動地衝上前,指罵警察局長。

案件發生在上週五12月1日早上約10點半,警方接報在23街1800號路段發生搶劫和劫車案,警員到場後,懷疑O’Neil襲擊一名彩票局員工,並偷走一部白色貨車,當時警察追趕該貨車,突然O’Neil跳出車外,貨車滾落山下。

警方指,車內的警員對他開槍時,他正跑向警察的巡邏車,當時O’Neil並無攜帶任何武器。

警方並未公佈涉事警員身份,警察局長Bill Scott表示,開槍的警員剛剛從警察學校畢業,案發當日是加入警隊的第4天。

監控視頻:https://vimeo.com/246339603

警員隨身攝象視頻:https://vimeo.com/246324533

版權所有,不得轉載。