舊金山劫車案疑犯被擊斃 開槍警員入職僅4天（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

上週五在舊金山灣景區發生一宗涉及警員的致命槍擊案，舊金山警方週四公佈涉案警員的隨身攝像機畫面，畫面可能引起大家不安，敬請留意。

畫面所見，案發當日，該名警員坐在警車副駕駛位，掏出手槍，將車停在42歲Kieta O’Neil面前，並開槍打破車窗將其擊斃。

警方週四晚在一間教堂公佈片段後，兩年前被警察開槍殺死的Mario Woods的母親，情緒激動地衝上前，指罵警察局長。

案件發生在上週五12月1日早上約10點半，警方接報在23街1800號路段發生搶劫和劫車案，警員到場後，懷疑O’Neil襲擊一名彩票局員工，並偷走一部白色貨車，當時警察追趕該貨車，突然O’Neil跳出車外，貨車滾落山下。

警方指，車內的警員對他開槍時，他正跑向警察的巡邏車，當時O’Neil並無攜帶任何武器。

警方並未公佈涉事警員身份，警察局長Bill Scott表示，開槍的警員剛剛從警察學校畢業，案發當日是加入警隊的第4天。

視頻鏈結：

監控視頻：https://vimeo.com/246339603

警員隨身攝象視頻：https://vimeo.com/246324533

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。