舊金山Crocker Amazon警員開槍案視頻曝光（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Crocker Amazon區上週三發生警員開槍事件,舊金山警察部門週四傍晚召開社區會議,並公佈警員的隨身錄影機所拍到的畫面。

要是發生警察開槍事件,警方的政策是必須在10天之內召開社區會議,週四傍晚的社區會議在Balboa高中舉行,警方隨身錄影機所拍到的畫面可能引起一些觀眾不安。

週四晚有大約100人出席,警方在會議上講述事件的發生經過。

事發地點是Geneva Avenue和London 街交界的理髮店,3月21日下午4點半,一名持槍男子出現,警方表示接到911電話,說有一名男子持槍威脅家人,並企圖破門進入一間房子的車庫。

警方到場調查,被通知持槍男子在理髮店內,警方先是拘留一名男子,但是在兩名警員進入理髮店時,他們看到持槍男子Jehad Eid坐在裡頭。

舊金山警局重案組組長Valerie Matthews說:”Eid(持槍男子)站起來,向警員開槍,兩名警員還火,警員看到Eid中槍倒地,一名警員被Eid 開槍打中,另外一名警員協助他,從理髮店裡爬出來。”

警方表示,持槍男子開了9槍,兩名警員開了26槍,持槍男子中了18槍,21歲的Suisun City居民Eid傷重不治。

除了中槍警員之外,另外有4名在場民眾也受到不同程度的傷勢。

出席社區會議的有死者家人,他們持有不同意見。

有死者家屬說:”Eid是我們的家人,我們永遠會愛他,並記住這慘痛的事件,我們也希望社區能夠團結起來,支持警察部門的行動。”

另一名死者家屬說:”我的侄兒並不是罪犯,他並不是去那裡殺人,他是個行為良好的孩子,他並不需要死亡。”

有一些社區人士表示,警方不懂得當地文化,理髮店其實是一個社區活動中心,他們認為持槍男子並不是去那裡幹案,批評警方應該先以人質事件來處理,希望警方能夠加強警員在這方面的訓練,以避免再有人無辜被警員開槍打死。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。