By

【KTSF】

舊金山國際機場一名警員週二與一名可疑人士對質,期間被對方用利刀刺傷腿部。

警員被刀刺傷後,已立即送院治療,該名警員在衝突中手、頸、臉和腿部都受傷,送院敷藥後已出院。

該名警員當時接獲舉報,指有一名可疑男子在一號客運大樓的下層走廊步行,警員到達時,該名男子已步進行李認領區,並持刀刺向他。

當局稱涉案男子現年64歲,名叫Dooris Johnston,居住在舊金山,他涉嫌意圖殺害治安官員和觸犯暴力威嚇罪被捕。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。