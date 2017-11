舊金山警委會通過警員配備電擊槍 明年12月生效

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山警察委員會週五晚在一片爭議聲中,通過准許警方使用Taser電擊武器,明年12月生效。

針對警方應否使用Taser電擊武器這個議題,舊金山市府已經辯論了13年,始終沒有通過。

週五在舊金山市政廳舉行的會議長達7小時,期間還出現抗議,必須暫時休會,最後提案以4比3驚險過關。

舊金山警察局之前是國內少數大城市,不准許警員配備Taser電擊武器,因為擔心電擊武器有致命威脅,以及擔心警員濫用。

而支持警員配備Taser電擊武器的一方則認為,Taser為警員提供一個不需要用槍,非致命的武器選擇。

而舊金山警察局長Bill Scott,正在市內今年初發生一連串涉及警員的槍擊案爭議時臨危任命上台,Scott表示,希望所有警員都能配備Taser。

而週五晚在市議會發言的社區民眾等,大部分不贊成Tasers,尤其是Axon製造的電擊武器,反對者希望警方能夠使用其他技巧化解衝突。

不過包括聯合廣場商業發展組織及Taraval社區協會等,則贊成警員配備電擊武器。

週五晚表決通過後,仍要等到明年12月,舊金山警方才能開始配備Taser電擊武器。

