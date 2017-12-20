舊金山警員涉與少女性交受查 車內吞槍自殺

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【KTSF 嚴劍蓉報導】

一名舊金山警員週一下午在東灣列治文市自殺身亡，他涉嫌在拉斯維加斯與未成年女子發生性行為，正在被當局調查。

舊金山警方表示，自殺的警員是49歲的Antonio Cacatian，拉斯維加斯警方表示，有人向警方報案，Cacatian曾於3年前在當地性騷擾一名未成年女子。

灣區警方為了配合調查事件，於是使用搜索令搜查他位於東灣列治文的家，並要求列治文警方配合偵辦，攔截他的坐駕。

週一下午1點半左右，一位警員在列治文Hilltop百貨停車場JC Penny商店附近，攔下Cacatian的車，準備走向前時 ， Cacatian就在車內開槍自殺。

警員敲開車窗後，發現Cacatian已經死亡。

Contra Costa縣地檢官以及列治文警方就事件展開調查。

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