舊金山警員涉與少女性交受查 車內吞槍自殺

【KTSF 嚴劍蓉報導】

一名舊金山警員週一下午在東灣列治文市自殺身亡,他涉嫌在拉斯維加斯與未成年女子發生性行為,正在被當局調查。

舊金山警方表示,自殺的警員是49歲的Antonio Cacatian,拉斯維加斯警方表示,有人向警方報案,Cacatian曾於3年前在當地性騷擾一名未成年女子。

灣區警方為了配合調查事件,於是使用搜索令搜查他位於東灣列治文的家,並要求列治文警方配合偵辦,攔截他的坐駕。

週一下午1點半左右,一位警員在列治文Hilltop百貨停車場JC Penny商店附近,攔下Cacatian的車,準備走向前時 , Cacatian就在車內開槍自殺。

警員敲開車窗後,發現Cacatian已經死亡。

Contra Costa縣地檢官以及列治文警方就事件展開調查。

