By

【KTSF】

舊金山市長李孟賢週二凌晨猝逝,根據市府章程,舊金山市參議會主席London Breed即時成為代理市長,亦令她成為舊金山立市以來,首位非洲裔女性出任市長一職。

Breed生於舊金山,在公屋環境中長大,她目前代表的選區,正是她出身的地方。

李孟賢的任期原定於2019年屆滿,Breed早已被視為可能出馬競選市長的人選之一。

舊金山市參議會將要確定,是否讓Breed出任臨時市長一職,或另覓人選替代,如果市參議會無法作出決定,她將會繼續出任市長,直至明年6月的選舉。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。