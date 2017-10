By

舊金山市府交通委員會對早前市內的停泊問題提出的一個浮動收費計劃,即根據實際需求而上調或降低停車費。

這個浮動收費計劃包括市內的街邊停泊位以及停車場,按照不同的車流量而收費。

繁忙的地區將上調至最高為8元,車流量較低的將下調至最低0.25元,價格亦設定每3個月調整一次。

舊金山交通局表示,新計劃是希望民眾因為要付較高的車費,而減少停車的時間,從而加快空出停車位。

這個計劃會在10月17號向舊金山交通董事會提出,如果通過,最快會在明年實施。

